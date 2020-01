Benatia: “Inter, grandissimo percorso! La Juventus rischierebbe in un caso”

Benatia, ex difensore della Juventus oggi all’Al-Duhail, è stato intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”. Inevitabile una domanda sulla lotta Scudetto tra i bianconeri e l’Inter

VISTI DA FUORI – La risposta di Medhi Benatia: «L’Inter sta facendo un grandissimo percorso e se non giocasse al cento per cento l’Europa League concentrandosi sul campionato, la Juventus rischierebbe un po’. Ma questa Juve, da anni, sa come si vince. Comunque è bello vedere una lotta così aperta per lo Scudetto».

Fonte: TuttoMercatoWeb – Alessio Alaimo