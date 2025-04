Beltran incorona Lautaro Martinez: «Uno dei migliori al mondo!

Lucas Beltran ha elogiato il suo connazionale Lautaro Martinez, autore di un’altra stagione da protagonista con la maglia dell’Inter.

IL COMMENTO – Lucas Beltran ha rilasciato un’intervista esclusiva a TMW, trattando anche del valore di Lautaro Martinez per l’Inter e l’Argentina. Secondo il calciatore della Fiorentina, le abilità del capitano nerazzurro non possono essere messe in discussione: «È devastante. Non so cosa si dica precisamente in Italia, dato che leggo e ascolto poco, ma so che oggi è uno degli attaccanti più forti del mondo».

Beltran sui successi conseguiti finora da Lautaro Martinez

TRIONFI SIGNIFICATIVI – Beltran ha poi proseguito ricordando alcuni dei successi più importanti ottenuti da Lautaro Martinez finora. Nello specifico, l’argentino ha posto l’accento sui seguenti trofei: «Ha vinto lo Scudetto, la Copa America, prima ancora il Mondiale. È stato il capocannoniere del Campionato, è arrivato in finale di Champions League… lui è davvero uno dei migliori».