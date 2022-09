Belotti lancia la sfida all’Inter e punta in alto: «Roma può vincerle tutte!»

Belotti nel giorno della presentazione da nuovo giocatore della Roma, in conferenza stampa fissa gli obiettivi di squadra e punta in alto, lanciando anche una sfida a chi compete per la vittoria del campionato come l’Inter.

SENZA LIMITI – Andrea Belotti in conferenza stampa punta a vincere tutte le partite con la Roma, senza alcun limite: «È un campionato strano, ma la vedo come un’opportunità per i giocatori che non vanno al Mondiale di mettersi subito in condizione, perché poi ci saranno tante partite. Ci sarà bisogno di tutti. L’obiettivo credo sia vincere partita per partita, quella dev’essere la cosa principale. Dal primo giorno ho percepito la voglia che c’è di vincere, anche solo in allenamento. È un messaggio che deve passare sempre. La Roma può vincerle tutte. Poi dove arriveremo si vedrà, ma non bisogna porsi dei limiti».