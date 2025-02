Bellinazzo: «Inter, fase decisiva per lo stadio. Oaktree fondo serio»

Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di economia nel mondo del calcio, è intervenuto alla trasmissione “Interconnetion”, su TeleLombardia, parlando degli scenari futuri della proprietà dell’Inter. Il giornalista ha poi approfondito la questione Stadio, andando a delineare un termine temporale preciso per l’accordo tra club e Comune.

FUTURO – Marco Bellinazzo prova ad anticipare quelle che potranno essere le strategie future del fondo Oaktree: «Le previsioni sono quelle di un classico atteggiamento da fondo, che ha un orientamento temporale intorno ai tre anni nello sport. Il progetto dello stadio che rappresenta un salto di qualità per il club e dunque per una proprietà come un fondo potrebbe valorizzare incredibilmente l’asset ai fini di una successiva rivendita e quindi facendo il proprio lavoro. Prendere un bene, valorizzarlo il più possibile, ottenere un surplus. Se poi dovesse arrivare da un momento all’altro un’offerta già soddisfacente Oaktree la valuterebbe, ma non siamo nelle cose ordinarie che possono accadere».

Il giornalista ha poi proseguito il suo intervento: «Non credo che i fondi abbiano l’intento di defraudare, soprattutto quando si tratta di fondi seri. L’interesse è speculativo ma va a coincidere con quello dei tifosi, nel senso che bisogna andare verso una gestione sostenibile che non significa tagliare a prescindere i costi: nel calcio diventa controproducente perché mina la competitività sportiva. Va trovata la sostenibilità che renda il club autonomo a lungo termine e lo valorizzi il più possibile».

INVESTITORI – Marco Bellinazzo ha risposto sul possibile ingresso futuro di qualche investitore, che possa succedere ad Oaktree: «L’Inter e il calcio italiano sono prede appetibili perché hanno ancora una valutazione accettabile sul mercato, soprattutto se paragonate con le franchigie americane, che valgono in media 6 miliardi di dollari. I nostri club hanno attenzione mondiale, sono comunque appetibili perché c’è l’idea negli investitori, fondi o privati, che ci sia un margine di valore da far crescere. L’interesse sui club italiani è sempre attiva anche da parte di grandi investitori, che però in questo momento possono essere solo americani o medio-orientali. Come sapete gli altri mercati, quello russo e cinese, per varie ragioni si sono chiusi».

Nuovo San Siro, fase decisiva

LA SITUAZIONE – Marco Bellinazzo è poi intervenuto sulla questione Stadio, spiegando che si sta per entrare in una fase decisiva: «In questo momento Oaktree credo abbia tutto l’interesse ad accelerare sul fronte stadio. Siamo in una fase decisiva, nel senso che entro la fine di marzo, i club dovranno presentare un’offerta al Comune rispetto alla richiesta di circa 200 milioni avanzata per San Siro e le aree adiacenti. Contemporaneamente dovrebbe poi esserci un input governativo affinché gli stadi possano essere fatti e ristrutturati senza troppa burocrazia. Una volta presentata l’offerta dei club e concordata con il Comune, la procedura è avviata e potrà chiudersi in tempi ragionevolmente brevi. Siamo in un momento di svolta. Oggi c’è una condizione politica locale e nazionale diversa rispetto agli anni scorsi e spero possa essere fruttuosa».