Bellinazzo: «Zhang dà continuità, ottima mossa rinnovo Lautaro Martinez»

Marco Bellinazzo, in collegamento su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati, ha parlato delle dichiarazioni di Zhang e della situazione finanziaria dell’Inter

CONTINUITÀ − Bellinazzo ha commentato le notizie di ieri relative all’Inter: «La notizia è l’ennesima conferma della famiglia Zhang e di Suning sull’Inter, a meno che non sia folle dopo le dichiarazioni fatte, il presidente ha voluto confermare un elemento di continuità. Dal punto di vista comunicativo è stato funzionale mettere in tavola il rinnovo di Lautaro Martinez nella stessa giornata. L’Inter cosi come tutti i grandi club dovrà affrontare ancora un anno di perdite in attesa che qualcosa cambi per poter risalire la china».