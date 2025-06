Bellinazzo spiega: «Oaktree ha un obiettivo con l’Inter»

Il futuro dell’Inter è ancora tutto da decidere e Oaktree ha iniziato un percorso con un obiettivo preciso. Marco Bellinazzo, esperto giornalista in materia, ne ha parlato su Sportitalia.

PERCORSO – Da poco più di un anno l’Inter è in mano ad Oaktree, proprietà americana che ha imposto in questa sessione di mercato una linea verde per gli acquisti. Marco Bellinazzo ha spiegato il contesto e la situazione in casa nerazzurra: «In questo anno l’Inter farà record di fatturato e per la prima volta chiuderà con utile dopo tantissimi anni. Tra 2019 e 2023 l’Inter ha perso di media 150 milioni di euro all’anno. L’idea è andare su profili giovani abbassando gli ingaggi e il costo della rosa, oltre all’età. Poi velocizzare la questione stadi, dovrebbe andare la norma con la nomina del commissario per accelerare l’iter. Con l’autorizzazione a costruire il valore del club sarà più congruo per poi avere la possibilità di vendere nel lungo termine. L’obiettivo è portare l’Inter a valere 1.5-2 miliardi di euro per cederlo»