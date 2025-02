Bellinazzo sotterra Report: «Inter in regola! Basta disinformazione»

Domenica sera Report, trasmissione d’inchiesta di Rai 3, ha insinuato presunte irregolarità nell’Inter. Bellinazzo risponde per le rime.

STRIGLIATA – Direttamente su Radio Bianconera, Marco Bellinazzo, apprezzato collega esperto di economia e finanza de “Il Sole 24 ore“, ha parlato del servizio di Report, trasmissione di Rai 3. Niente da fare per i complottisti e i frustrati. Bellinazzo si è espresso così: «Con tutta onestà l’Inter aveva assolutamente diritto ad esprimersi perché rispettava tutti i parametri contabili. Faccio fatica a commentare i fatti riportati di Report dal punto di vista dei bilanci, che sono arcinoti e in alcuni aspetti non sono riportati in maniera non proprio correttissima. Il tema delle sponsorizzazioni si è posto, ma non erano farlocchi. L’Inter ha fatto contratti di sponsorizzazioni che erano regolari con delle società, ma ad un certo punto queste non hanno più pagato e quindi l’Inter quei soldi non li ha più incassati, diventando perdite in quegli anni».

Bellinazzo e i conti dell’Inter: tutto regolare!

MAI DIRE IL FALSO – Poi Bellinazzo ha continuato bacchettando alla fine Report: «La difficoltà in cui si è venuta ad operare il club nerazzurro negli anni di Suning, soprattutto dopo che Suning aveva investito più di 200 milioni e la chiusura degli investimenti per volontà del governo cinese e per le difficoltà finanziare post pandemia, ha determinato una situazione in cui il club ha dovuto muoversi come una sorta di autosufficienza forzata. Ma i parametri sia al livello nazionale che in termini Uefa sono stati rispettati. Bisogna fare un’operazione di informazione molto corretta proprio per alimentare dubbi e sospetti».