Bellinazzo: «Sostituire Barella con Frattesi non è illogico per l’Inter»

Marco Bellinazzo, parlando su Tutti Convocati della situazione economica dell’Inter, ha spiegato il motivo per cui vendere Nicolò Barella sarebbe conveniente.

MERCATO – Bellinazzo azzarda: «C’è un po’ di dubbio su quello che sarebbe potuto essere se gli investimenti fatti nei primi anni di Suning, più di 500 milioni, non fossero stati interrotti. Se fossero continuati avrebbero ulteriormente contribuito a far crescere l’Inter. Una situazione di stallo nel rapporto tra Suning e la politica cinese l’Inter poteva permettersela e sopportarla per qualche stagione ma siamo arrivati in un momento in cui va risolta. L’amore di Zhang per l’Inter è evidente ma non basta. Se parliamo di un grande giocatore e un’offerta importante l’Inter può anche permettersi una certa scelta, cioè di rifiutare un’entrata economica. Ma se cominciano ad essere tante e devi comprare giocatori certe scelte vanno fatte. L’ipotesi di sostituire Barella con Frattesi con un guadagno in plusvalenza e un ingaggio più bassi non sarebbe una scelta così illogica».