Bellinazzo: «Rimborso bond Inter? Più margine di manovra! Ecco gli scenari»

Bellinazzo parla del rimborso anticipato dell’Inter per quanto riguarda il bond da 415 milioni di euro. Il giornalista de “Il Sole 24 Ore”, esperto in economia e finanza, ha spiegato il comunicato del club.

RIMBORSO BOND ANTICIPATO – L’Inter rimborserà in anticipo il bond da 415 milioni di euro. A Giornale Radio, Marco Bellinazzo spiega: «L’idea era di evitare che questo debito andasse a incidere sull’indice di liquidità, che scatta quando il debito è inferiore ai 12 mesi. Le condizioni del mercato, con i tassi di interesse che sono scesi e la condizione economica positiva, oltre alla credibilità di un fondo come Oaktree hanno creato l’ambiente ideale per ottenere la provvista necessaria per ripagare questo debito e risparmiare gran parte dei 30 milioni che l’Inter paga ogni anno come interessi su queste obbligazioni. Vedremo quale sarà il mix di soldi tra Oaktree e Inter e quanti arriveranno da un nuovo finanziamento, questa provvista permetterà di estinguere il precedente debito e di avere interessi più bassi».

RISANAMENTO – Bellinazzo poi parla di risanamento e maggior margine di movimento grazie a questa mossa operata dal club nerazzurro: «È una manovra che va nel senso del risanamento e dà più margine di manovra a chi dovrà costruire la squadra sulla base dei ricavi».