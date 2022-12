Bellinazzo: «Plusvalenze Juventus diverse da Inter, si contestano oltre 150milioni!»

Marco Bellinazzo – giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di Calcio e Business -, ospite dagli studi di “Porta a Porta” su Rai 1, ha risposto a Massimo Giletti (vedi QUI). In particolare sul tema legato alle plusvalenze tra Inter e Juventus e le differenze tra la Procura di Torino e quella di Milano.

PLUSVALENZE DIVERSE – Marco Bellinazzo ospite a “Porta a Porta”, risponde a Massimo Giletti sottolineando le differenze tra le famose plusvalenze dell’Inter e quelle della Juventus: «Sul discorso plusvalenze, l’Inter quest’anno è stata indagata e la Procura di Milano e poi è arrivata all’archiviazione. Nel caso della Juventus, invece, la Procura di Torino contesta 170milioni di queste operazioni. In particolare 155 tra scambi di calciatori».

FATTORE STADI – Bellinazzo poi consiglia l’Italia di partecipare agli Europei e dare risposte concrete sul discorso tadi: «Il calcio dovrebbe chiedere una restituzione di più soldi, a fronte di serie riforme. Una politica che faccia rifare gli stadi in vista degli Europei del 2032 altrimenti ci troveremo ad essere soggiogati dalla Turchia. Erdogan in tre anni ha speso 3 miliardi per fare gli stadi. Quindi se la UEFA dovesse giudicare in questo momento a chi affidare gli Europei non avrebbero dubbi tra noi e la Turchia. Gli Europei sono l’unica via di salvezza. La politica dovrebbe però avere la forza di non perdere 10 anni per fare uno stadio e se una società di calcio ti presenta un progetto rispondi “sì” o “no”, ma in un anno».