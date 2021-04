Bellinazzo: «Inter e Juventus, ora competizione. Fatturato si avvicina»

L’Inter ha dato tredici punti di distacco alla Juventus, nelle trentatré giornate sin qui disputate. Il giornalista Marco Bellinazzo, ospite di “Sportitalia Mercato”, spiega come per la prossima stagione potrebbe essere un duello fra nerazzurri e bianconeri, viste anche le questioni economiche.

CORSA A DUE – Marco Bellinazzo esclude altre società che in Serie A possano contendere il titolo (della prossima stagione) all’Inter e alla Juventus: «Tendenzialmente no. Quand’è che l’Inter comincia a competere con la Juventus? Quando arriva Suning, mette settecento milioni e il fatturato dell’Inter comincia a lievitare, passando a duecentocinquanta milioni. Si avvicina quello della Juventus, che viaggia su quattrocento-quattrocentocinquanta milioni. Le altre, che potrebbero avvicinarsi, vanno a circa duecento milioni o anche meno. Se il dislivello è questo probabilmente potrebbe esserci qualche sorpresa, ma i rapporti di forza questi sono. E, in questo momento, fra Juventus e Inter è sempre a favore della Juventus. Sicuramente ci sarà una grande competizione fra questi club. Le società possono essere in rosso quanto vogliono, finché c’è una proprietà che ripiana le perdite: ci sono club che operano strutturalmente in perdita».