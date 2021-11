Bellinazzo: «Inzaghi non ha fatto rimpiangere Conte all’Inter, anzi fa in più»

Bellinazzo è un estimatore di Inzaghi e ritiene che abbia già fatto meglio di Conte in questi suoi primi sei mesi all’Inter. Ecco le parole del giornalista, ospite di Sportitalia Mercato.

LA MIGLIORE – Marco Bellinazzo ha una certezza: «Oggettivamente, al di là del Napoli sfavillante di domenica, ho sempre pensato che l’Inter abbia qualcosa in più. Intendo come solidità, come capacità di vincere le partite sporche. Simone Inzaghi devo dire che lo seguo da quando allenava la Primavera della Lazio, ha sempre saputo tirato fuori il meglio dai giocatori. Non sta facendo rimpiangere Antonio Conte: anzi, tecnicamente ha fatto qualcosa in più perché l’Inter ha già raggiunto obiettivo importante dal punto di vista sportivo ed economico con la qualificazione agli ottavi di Champions League».