Bellinazzo: «Inter, Suning sta meglio ma non benissimo. Zhang? Convinto»

Marco Bellinazzo, giornalista esperto in economia e finanza, ha parlato in collegamento su Tutti Convocati della situazione finanziaria dell’Inter. Zhang ha una volontà chiara

L’INDICAZIONE − Bellinazzo ha discusso sulla situazione societaria dell’Inter: «Suning sta un po’ meglio ma non benissimo. Dopo i 600 milioni nell’Inter immessi fino a due anni fa, ora ha scelto una linea diversa, obbligata dalla situazione in Cina. Ma Steven Zhang vuole portare avanti il progetto, anche se si dovrà trovare un equilibrio economico. Dunque si cercheranno determinate occasioni per ottenere una buona plusvalenza, poi l’Inter ha anche margini per risparmiare: basti pensare alle partenze di Alexis Sanchez e Arturo Vidal».