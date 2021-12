Bellinazzo: «Inter, plusvalenze con valori dimostrati. Zaniolo diverso»

Marco Bellinazzo, giornalista esperto di economia, ha parlato a Tutti Convocati su Radio 24, soffermandosi sull’indagine per le plusvalenze che sta coinvolgendo anche l’Inter.

INDAGINE PLUSVALENZE – Così Marco Bellinazzo sulla questione plusvalenze, nella quale è coinvolta anche l’Inter: «La plusvalenza non è vietata dalla legge, è semplicemente un effetto contabile. Nel caso dei calciatori è più facile capirlo, ma vale per qualsiasi strumento aziendale. Se vogliamo che il problema lo risolvano i tribunali siamo freschi. Nel caso dei calciatori il miglior algoritmo non andrebbe a cogliere parametri soggettivi ad esempio come il giocatore si integra in squadra. Nel caso dell’Inter, le plusvalenze più rilevanti sono state sui giocatori che poi hanno dimostrato il loro valore, come l’operazione Pinamonti. C’è anche l’operazione Zaniolo che però è diversa perché non è stata una plusvalenza per l’Inter».