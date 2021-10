Bellinazzo: «Inter più serena. Su Lautaro Martinez mi risulta una cosa»

Marco Bellinazzo ha parlato della situazione in casa Inter dopo l’approvazione del bilancio con perdita record: le sue dichiarazioni.

SITUAZIONE – Secondo Marco Bellinazzo, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, i 245 milioni di euro di passivo nel bilancio dell’Inter (vedi articolo) «spiegano anche determinate operazioni sul mercato, le cessioni. Ma soprattutto le operazioni che hanno portato ad abbassare di circa il 15% il monte ingaggi, che poi era l’indicazione che arrivava da Suning. Ora l’Inter ha piazzato una serie di colpi sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista dei nuovi sponsor di maglia che garantiscono 30 milioni all’anno. Risorse aggiuntive importanti».

CALCIOMERCATO – Bellinazzo prosegue. «E questo significa che al prossimo giro, la prossima sessione di calciomercato l’Inter potrà presentarsi in maniera più serena. Se verranno fatte cessioni importanti, verranno fatte per scelta e non per necessità. E in questo momento mi risulta che il management non voglia procedere ad altre cessioni di pezzi pregiati, li voglia tenere a partire da Lautaro Martinez».

Fonte: Sky Sport 24