Bellinazzo: «Inter, perdite già coperte! Società solida»

Marco Bellinazzo, nel corso di un’intervista a TopCalcio 24, ha parlato della situazione finanziaria in casa Inter. Il noto giornalista de Il Sole 24 Ore ha rassicurato tutti i tifosi nerazzurri.

SUPERATO – Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, nel corso di un’intervista rilasciata a Tele Lombardia, ha parlato dell’attuale situazione in casa Inter per quanto riguarda il lato finanziario e societario. Questo il suo intervento nel corso del programma “InterConnect“: «L’Inter ha affrontato con successo molte delle difficoltà derivanti dal covid e dal progressivo disimpegno di Suning. Ora dispone di una proprietà stabile e di lungo periodo, con il bilancio 2024 che registra un fatturato record con oltre 470 milioni e un rosso ridotto a 36. Nonostante una situazione debitoria ancora elevata, la questione legata ai bond deve essere risolta. Tuttavia, il club è riuscito a superare la crisi causata dalla pandemia in modo abbastanza positivo. Club come Inter e Juve che avevano avviato piani di investimento importanti si sono trovati in quella fase in grave difficoltà».

Inter, due scelte per il futuro

FUTURO – Bellinazzo ha poi spiegato i prossimi passi dell’Inter: «L’Inter ha un bond rilevante in scadenza nel 2027, del valore di oltre 400 milioni. La società si trova di fronte a una decisione cruciale su come iniettare capitale per ridurre questo debito: una possibile via è quella di continuare a seguire il percorso già intrapreso, aumentando i ricavi, riducendo i costi, generando utili e creando risorse che permettano di ridurre progressivamente l’indebitamento. L’alternativa sarebbe un intervento diretto e strutturale della proprietà, come avvenuto con la Juventus, dove Exor ha effettuato un aumento di capitale di oltre 900 milioni».