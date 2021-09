Bellinazzo: «Inter, ora girone strano. Con lo Sheriff ha un vantaggio»

L’Inter ha un punto in classifica dopo due giornate di Champions League, mentre lo Sheriff è a punteggio pieno avendo vinto pure a Madrid (vedi articolo). Il giornalista Marco Bellinazzo, durante Sportitalia Mercato, valuta il girone.

TUTTO APERTO – Marco Bellinazzo vede il Gruppo D di Champions League come un girone folle: «Se uno guarda l’organico l’Inter è una squadra assolutamente profonda, con giocatori nei doppi ruoli. Si trova un girone che ora è diventato un po’ strano, con lo Sheriff che doveva essere la cenerentola e ora è in testa peraltro avendo vinto la partita più difficile col Real Madrid. C’è il vantaggio che l’Inter deve giocare le due partite con lo Sheriff, e non lo sottovaluterà, poi ospiterà lo Shakhtar Donetsk. È ancora tutto aperto ma si è visto un calcio diverso rispetto all’Atalanta: lo Shakhtar Donetsk gioca di fioretto, con tutti questi brasiliani, e ha messo in difficoltà la difesa».