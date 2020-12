Bellinazzo: “L’Inter adesso ha un obbligo unico. Non so se vantaggio”

Marco Bellinazzo

Bellinazzo, giornalista del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, è stato ospite di “Monday Night” su Sportitalia. Dopo l’eliminazione dalle coppe europee, a suo avviso, l’Inter di Conte è obbligata a dover rimettersi a posto in campionato, anche per dimostrare qualcosa.

PER FORZA – Da qui a maggio l’Inter dovrà conquistare un trofeo, secondo Marco Bellinazzo: «Credo che l’Inter, a questo punto, abbia l’obbligo di vincere uno scudetto. Sembra una banalità, considerato quello che è il rendimento fra investimenti e aspettative della piazza. Dipenderà molto da quello che sarà il calcio in primavera, se ci saranno i tifosi allo stadio. Dovesse tornare il pubblico credo che la forza di Inter e Juventus sia superiore a tutte le altre: da questo punto di vista c’è un obbligo, assolutamente unico, in capo all’Inter di vincere questo titolo. Niente più impegni con le coppe? Non so se sia un vantaggio, con una rosa di venticinque giocatori. Antonio Conte ha dimostrato di essere un allenatore soprattutto nel lungo percorso. Nella sua carriera ha dimostrato di non essere ancora capace di vincere competizioni come la Champions League. Ha cominciato a perdere il suo appeal quando ha iniziato a lamentarsi troppo, da alcuni anni: da quando è andato al Chelsea».