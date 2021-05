Bellinazzo: «Inter non indebitata con ingresso Oaktree. Passo obbligato»

La giornata di ieri ha visto l’ufficialità del finanziamento da parte di Oaktree per l’Inter (vedi articolo). Il giornalista Marco Bellinazzo, ospite di “Sportitalia Mercato”, segnala i lati positivi e negativi dell’accordo.

INTESA RAGGIUNTA – Suning può respirare, almeno nell’immediato, per quanto riguarda la liquidità sull’Inter. Il finanziamento da parte di Oaktree serve a risolvere alcune questioni del momento, ma ha una scadenza ben precisa. La segnala il giornalista Marco Bellinazzo: «Quando bisogna rendere il prestito? Tre anni, anche se tecnicamente non si è indebitata l’Inter. Però era un passaggio obbligato, dopo lo stop alla Superlega. Tasso d’interesse? Non è noto, certamente non è basso. Non credo in doppia cifra, altrimenti diventa quasi usuraio, ma diventa più alto dell’obbligazione che era stata emessa in precedenza. Qui è in pegno il club, tecnicamente la controllante (Great Horizon, ndr) che sta a Lussemburgo prende 275 milioni. Circa trenta milioni li usa per le esigenze, gli altri andranno in più parti all’Inter per la gestione».