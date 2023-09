Bellinazzo: «Inter, nessuna due diligence in corso! C’è un motivo»

L’Inter e il suo futuro societario rimangono un grande interrogativo. Bellinazzo si è espresso sulla faccenda spiegando la situazione

DILIGENCE NON IN CORSO − L’esperto di calcio e finanza, Marco Bellinazzo aggiorna sul futuro societario del club di Zhang: «L’Inter sta meglio, anche se il deficit 2023 resta alto (85 milioni). Sui conti del club nerazzurro non è in corso alcuna due diligence in quanto per avviarla occorre presentare un’offerta formale (che non c’è), al di là dell’interesse eventualmente manifestato presso gli advisor». Il suo commento su Twitter.