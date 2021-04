Bellinazzo: «Inter, Milan e Juventus: 400mln di debiti spiegano Superlega»

Marco Bellinazzo – giornalista del quotidiano economico-finanziario “Il Sole 24 Ore” – ha parlato negli studi di “Sky Sport 24” della situazione legata alla Superlega e ai debiti di Inter, Milan e Juventus, tra i club fondatori della nuova competizione.

RICAVI NECESSARI – Marco Bellinazzo ha parlato in questo modo della creazione della Superlega e dei problemi di Inter, Milan e Juventus, tre dei dodici club fondatori della nuova competizione: «Abbiamo un numero di club estremamente indebitati, sia per problemi strutturali, sia per quanto riguarda l’impatto della pandemia. Servono nuovi ricavi che si vanno a guadagnare creando un prodotto con più appeal e partite caratterizzate dagli scontri che hanno un brand riconosciuto a livello globale. L’idea è che in generale questa competizione possa triplicare i ricavi attuali della Champions League. Juventus, Inter e Milan hanno perso 400 milioni e potrebbero raddoppiare questa perdita a fine anno. C’è la necessità di andare a coprire questo buco, di un sistema che sta collassando».