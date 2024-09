Bellinazzo: «Inter e Milan chiari con Sala. Ora tocca alla politica dare risposte»

Marco Bellinazzo ha commentato la decisione, comunicata dal sindaco di Milano Beppe Sala, di Inter e Milan di non ristrutturare lo stadio San Siro. Il giornalista ha poi invitato la politica ad agire concretamente sul tema.

LA DECISIONE – Inter e Milan non hanno accettato la proposta del sindaco di Milano Beppe Sala di ristrutturare lo stadio San Siro. Come comunicato dal primo cittadino meneghino, le due società lombarde hanno deciso di virare verso altre opzioni. Ora vi è l’interesse di scoprire quale scelta verrà ad essere intrapresa dalle due compagini milanesi, con la prospettiva di investire per un nuovo stadio comune che diventa sempre più concreta. Le prossime settimane potranno dirci qualcosa di importante sull’evoluzione di tale situazione.

Bellinazzo commenta la scelta di Inter e Milan sul dossier stadio!

IL RAGIONAMENTO – Il giornalista Marco Bellinazzo, competente in materia di questioni economiche e finanziarie, si è espresso in maniera molto decisa sul tema mediante un post pubblicato sul suo account X: «No alla ristrutturazione di San Siro. Inter e Milan sono stati giustamente chiari con Sala. Ora la politica dia risposte serie e non faccia più melina. Inutili traccheggiamenti hanno fatto perdere ai due club un altro lustro. Vale per Milano e per tutte le altre realtà».