Bellinazzo: «Inter, mancano gli uomini adatti! Il Milan invece ne ha uno»

Bellinazzo, noto giornalista italiano ospite su Sportitalia, ha commentato la sconfitta dell’Inter e il Milan sempre più capolista.

UOMINI ADATTI – Secondo Marco Bellinazzo, la sconfitta dell’Inter contro il Bologna denota la mancanza di uomini adatti a vincere questo tipo di partite, cosa che invece il Milan ha: «I rossoneri adesso non possono più sbagliare ma così come non potevano sbagliare gli altri. L’elemento emotivo ora diventa fondamentale. Il non avere uomini capaci di mantenere la freddezza è stato decisivo. La squadra allenata da Stefano Pioli con la Lazio ha vinto con un giocatore come Zlatan Ibrahimovic che ha giocato questo tipo di partite. Mancano quattro partite, ora il destino è ancora nelle mani dei rossoneri con un vantaggio enorme, ma psicologico soprattutto. Chi vincerà alla fine? Questo campionato ha dimostrato di essere imprevedibile ma ora dico assolutamente Milan».