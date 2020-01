Bellinazzo: “Inter in 2-3 anni oltre 500 milioni...

Bellinazzo: “Inter in 2-3 anni oltre 500 milioni di fatturato. Crescita record”

Condividi questo articolo

Marco Bellinazzo, giornalista del “Sole 24 Ore”, ha commentato le parole di Antonio Conte sul mercato. Il giornalista ha anche sottolineato la crescita dell’Inter grazie al lavoro di Suning. Ecco le sue parole ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”

FATTURATO – Marco Bellinazzo commenta le richieste di Conte sul mercato e parla del fatturato dell’Inter con Suning: «Conte dovrebbe confrontarsi con quello che è il percorso di crescita che la società sta facendo. Lui è stato chiamato per far crescere la squadra del punto di vista sportivo, Sunign da quello economico. Nel 2019 c’è stata una crescita record. Nel giro di 2-3- anni l’Inter supererà i 500 milioni di fatturato. La Juve lo farà quest’anno. I nerazzurri iniziano a intravedere il tavolo dei grandi a cui ci si siede con 600-700 milioni di fatturato. Conte probabilmente ora non ha la somma che vuole spendere nella sua testa».