Bellinazzo: Â«Inter, piÃ¹ fondi interessati. NovitÃ  nelle prossime settimaneÂ»

Bellinazzo: «Inter, più fondi interessati. Novità nelle prossime settimane»

Condividi questo articolo

Marco Bellinazzo

Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza sportiva, ha parlato a “90simo minuto” su “Rai Due” della possibile cessione dell’Inter al fondo BC Partners.

CESSIONE SOCIETARIA – Uno dei temi più caldi in casa Inter è sicuramente la possibile cessione societaria da parte di Suning. Marco Bellinazzo, giornalista esperto di finanza sportiva, ha analizzato in questo modo la situazione e i prossimi possibili sviluppi: «La crisi e il diktat di Pechino hanno creato una condizione impensabile fino a sei mesi fa. In questo momento ci sono dei fondi di private equity interessati a club calcistici, in particolare all’Inter e Suning sta effettivamente pensando alla vendita. Questi fondi potrebbero trovare un’intesa fra loro per lanciarsi nell’investimento di un club valutato da Suning sui 450 milioni più l’indebitamento, che poterebbe a una valutazione di circa 750 milioni di euro. Penso che nelle prossime settimane ci saranno delle novità e sorprese a riguardo».