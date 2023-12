Bellinazzo: «L’Inter cerca nuovi finanziatori. E ha un vantaggio»

L’Inter è attesa nella prima parte del 2024 dalla questione della scadenza del prestito da parte di Oaktree. Aver aspettato tutto questo tempo prima di definire la strategia potrebbe però pagare: Bellinazzo spiega perché a Radio Radio – Lo Sport.

VANTAGGIO IN VISTA – La situazione economica dell’Inter non è delle migliori, ma allo stesso tempo non è certo drammatica. Marco Bellinazzo indica gli scenari per il 2024: «L’Inter sta cercando nuovi finanziatori per estinguere il debito con Oaktree. I tassi d’interesse ora sono più tendenti al sereno rispetto a qualche mese fa, l’attesa potrebbe far vedere un ulteriore calo dei tassi negli Stati Uniti e permettere all’Inter di ottenere un rifinanziamento a condizioni migliori. Dipenderà anche dal rendimento dell’Inter in Champions League, per capire quanti soldi potrà incassare e che tipo di risultati potrà avere. L’autorizzazione a costruire lo stadio, con l’esclusiva su Rozzano, sarebbe un ulteriore fattore di solidità a livello di garanzie per far scendere gli interessi. In base alle attuali regole ci sono per l’Inter le condizioni per poter operare. Le ha sforate sul fronte europeo, ma per sua fortuna durante la pandemia, quindi insieme ad altri club italiani come Roma, Milan e Juventus ha potuto raggiungere l’agreement con l’UEFA».