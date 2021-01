Bellinazzo: Â«Inter, Bc Partners cerca di costruire un ‘consorzio finanziario’Â»

Bellinazzo: «Inter, Bc Partners cerca di costruire un ‘consorzio finanziario’»

Marco Bellinazzo

Marco Bellinazzo ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione relativa alla trattativa che vede Bc Partners interessato all’acquisizione dell’Inter

TWEET – Questo il messaggio pubblicato da Marco Bellinazzo tramite il proprio account Twitter. “Proseguono i colloqui tra Suning e Bc Partners per rilevare Inter – Da ambienti londinesi si apprende che Bc Partners sta lavorando in realtà per costruire una sorta di “consorzio finanziario”, alleandosi con altri fondi interessati ad acquisire il club nerazzurro“.