Bellinazzo: «Inter, assemblea importante a Pechino! Un aspetto rilevante»

L’Inter ha approvato il bilancio 2021/22 mettendo in mostra un leggero progresso oltre alla volontà di Zhang di effettuare un aumento di capitale per dare solidità al club (vedi articolo). Bellinazzo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, afferma che la situazione economica nerazzurra si avvia verso la sufficienza e che la prossima Assemblea governativa che si svolgerà a Pechino potrebbe dire molto del futuro

UN FATTO IN EVIDENZA – L’Inter ha approvato il bilancio 2021/22 ma per dettagli più precisi Marco Bellinazzo rimanda al prossimo mese: «Il bilancio sarà approvato tra qualche mese dall’Assemblea. In realtà tutte le dinamiche e i dettagli li vedremo ad ottobre, quello che si evince sono una serie di linee di sviluppo del club che sono state perseguite anche quest’estate con operazioni volte a ridurre le perdite. L’Inter nei tre anni di pandemia ha perso quasi 500 milioni, hanno perso tantissimi club ma Inter e Juventus di più perché in pre-pandemia avevano fatto o stavano per fare degli investimenti importanti, questo ha complicato i piani. L’Inter oggi è ancora un club che brucia cassa e credo che poi la notizia più importante sia il fatto che per le perdite quest’anno Suning abbia deciso di utilizzare una parte dei soldi che venivano da un finanziamento con Oaktree per dare solidità. A mio avviso è rilevante questo aspetto».

CESSIONE – Bellinazzo prosegue poi delle chance di cessione dell’Inter: «Il fatturato è in crescita grazie alle plusvalenze. I conti vanno equilibrati facendo crescere i ricavi e nello stesso tempo riducendo il monte ingaggi senza privarsi di altri giocatori altrimenti diventa controproducente. Se Zhang con l’aumento di capitale non venderà più? Non penso che ci sia alcun automatismo in questo senso, è un segnale di sostegno e serietà. Bisogna capire una cosa: Suning adesso è qualcosa di molto diverso rispetto a quando è arrivato in Italia. Noi tendiamo a ricordare gli ultimi anni che sono un po’ più limitati dal punto di vista del capitale. Oggi è un colosso che fattura decine di miliardi di dollari, quindi potrebbe sopportare il peso di una squadra a patto che con le sue varie aziende magari si espanda in Europa e quindi i ricavi da queste altre aziende vadano a compensare la perdita legata al club calcistico. Questi progetti non sono stati realizzati e dipendono dalle scelte di Pechino, tra qualche settimana ci sarà un’Assemblea importante a riguardo. Molto passerà da queste decisioni e da quelle che sono le necessità di Zhang di trovare un socio. L’Inter è di fatto sul mercato perché si sta cercando un compratore, tutto può accadere. Suning ha speso tanto e quindi chiede tanto».

SUFFICIENZA – Per finire Bellinazzo da un sei alla situazione economica dell’Inter, sottolineando l’importanza di avere un impianto sportivo: «Avere l’ok a un nuovo impianto cambia molto lo scenario. Inter e Milan incassano mediamente 40 milioni da San Siro che è uno stadio iconico, tuttavia ha dei limiti strutturali affinché non è possibile aumentare i ricavi. Quindi da qui la necessità di avere un nuovo impianto, con ricavi da almeno 100 milioni. O si capisce questo oppure si entra in una dimensione per la quale è difficile competere. La situazione dell’Inter? Io credo che si stia avvicinando verso la sufficienza ma per dare un giudizio completo bisogna leggere i dettagli, ma per tutti i discorsi che sono stati fatti e per i risparmi che sono stati fatti in estate, penso si stia andando verso un riequilibrio dei conti. Si deve tagliare ma non troppo perché se perdi competitività è difficile rimanere ad alti livelli».