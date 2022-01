Bellinazzo: «Governo, stadi chiusi! Ecco cosa vuole la Serie A»

La Serie A è nel caos. Asl, governo, Lega, nessuno ha preso ancora una decisione. Il campionato andrà avanti per come dice la Lega Serie A ma l’interrogativo sui tanti contagi continua e il governo, stando alle ultime indiscrezioni, vuole chiudere gli stadi.

POSIZIONE – Come detto l’Italia e il calcio sono nel caos. Poco fa, come afferma Marco Bellinazzo su Twitter, il Governo ha deciso di chiudere gli impianti. La Lega Serie A però ha istituito una nuova riunione straordinaria (vedi articolo) e la priorità è limitare le chiusure e i danni abbassando a 5mila spettatori presenti.

Il Governo Draghi ha deciso di chiudere gli stadi. Non mi risulta che altri settori industriali siano in procinto di essere chiusi. Per evitarlo oggi l'assemblea di Serie A dovrebbe decidere di limitare il pubblico a 5mila spettatori.

— Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) January 8, 2022