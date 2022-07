Bellinazzo: «Fondi USA all’Inter? Non mi meravigliano ma uno già ce l’ha»

Marco Bellinazzo, esperto di calcio e finanza, ha parlato in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24. Il giornalista si è concentrato sulle voci di fondi americani accostati all’Inter

OAKTREE − Bellinazzo si è espresso sulle voci di fondi americani per l’Inter: «Non mi meraviglia, anche perché i fondi USA hanno raccolto una ventina di miliardi in questi anni da investire nello sport business. Molti reinvestiti anche in Europa sul calcio. Il mercato americano ha molto interesse per il calcio italiano, tipo la Sampdoria. Siamo nella fase in cui l’espansione americana è più forte di fronte alla ritirata cinese. Però l’Inter ha già Oaktree, non ha bisogno di un altro fondo».