Bellinazzo e il Coronavirus: “Playoff mi piacciono molto! Solo in un caso”

Bellinazzo ha parlato delle ipotesi per l’assegnazione dello Scudetto in Serie A (qui le parole di Gravina). Il giornalista del “Sole 24 Ore” promuove l’idea playoff in una stagione che è ormai fortemente condizionata dal Coronavirus. Di seguito le dichiarazioni sul suo profilo Facebook

IPOTESI CONVINCENTE – Marco Bellinazzo approva l’ipotesi di Gravina di decidere soprattutto Scudetto e retrocesse con playoff e playout, in tempi di Coronavirus: “L’idea del presidente Gravina di assegnare lo scudetto con playoff tra le prime 4, qualora non si riuscisse a completare il torneo, mi piace molto. Potrebbe accontentare sponsor e tv e gli appassionati. L’importante è che passi quest’emergenza”.