Bellinazzo: “Danni del Coronavirus, il calcio dovrÃ  rivedere tutto”

Bellinazzo: “Danni del Coronavirus, il calcio dovrà rivedere tutto”

Condividi questo articolo

Marco Bellinazzo è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” per parlare dei danni economici che l’emergenza Coronavirus sta provocando al mondo del calcio

I PLAY OFF E I DANNI – Bellinazzo parla di come il calcio potrebbe utilizzare lo strumento dei play-offma soprattutto dei danni economici all’azienda calcio: «Apprezzo benissimo i play-off e sarebbe affascinante per il nostro calcio. Ci sarà un calcio pre e post il coronavirus, dovranno essere rivisti i livelli di entrate e spese. Il problema non è solo dei danni diretti, ma di tutta l’economia, fino alle aziende che sono proprietarie e nelle squadre minori già stanno ritirando gli investimenti. Bisogna rivedere tutto dal punto di vista economico e strutturale anche se il livello di passione dei tifosi non verrà meno. Io apprezzo i play-off anche a 8 squadre che rimettono in discussione tutto, ma in questo momento non è importante chi vince lo scudetto in senso di tifo, ma è importante rimettere in moto il motore. Il problema si proietta anche alla prossima stagione, una pandemia si dichiara finita solo quando sono passati 9 mesi quindi sostanzialmente tra settembre e ottobre potrebbe esserci ancora qualche infetto. Non voglio fare l’uccello dal malaugurio, ma si devono adottare tutti i provvedimenti per ammorbidire gli effetti negativi».