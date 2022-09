Bellinazzo: «Cessione Inter? Due opzioni per Zhang! Ad ottobre…»

Marco Bellinazzo, giornalista ed esperto di finanza sportiva, nel corso della trasmissione Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24 ha parlato della situazione societaria dell’Inter

CESSIONE – Queste le parole di Bellinazzo: «Zhang? Diciamo che di fatto quello che poteva sembrare una fase transitoria di imposizione di autofinanziamento al club per problemi alla galassia Suning e per blocchi dal governo di Pechino di investimenti all’estero sta diventando insostenibile. Imporlo ad un club come l’Inter, che ha necessità di muoversi in una certa maniera sul mercato, sta portando ad una situazione inaccettabile per i tifosi. Suning in patria ha avuto delle difficoltà, ma è stato avviato un percorso di risanamento. La famiglia Zhang si trova su un crinale diverso, deve decidere dove muoversi laddove la strettoia è davvero impegnativa».

OPZIONI – Bellinazzo parla del possibile futuro dell’Inter: «Inter come il Milan? Se a fine ottobre, quando ci sarà la nuova assemblea del Partito Comunista confermassero il blocco agli investimenti al calcio il percorso non potrà essere altro che la cessione. L’impegno con Oak Tree ci fa pensare a quell’esito. La famiglia Zhang non vuole arrivare in quel periodo, il tema vero è che sul mercato si cerca un acquirente da 1,2 miliardi e a differenza dei rossoneri i nerazzurri hanno un indebitamento importante. Quindi o accettano una minusvalenza, oppure l’Inter si troverà in una situazione in cui nel 2024 dovrà fare i conti con Oak Tree al di là della volontà del fondo americano».