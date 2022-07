Bellinazzo: «I 250 milioni di Zhang non c’entrano con l’Inter! Suning…»

Marco Bellinazzo, su Tutti Convocati, ha ragionato sulla famiglia Zhang e sulla situazione economica dell’Inter. Il mercato autofinanziato non potrà durare a lungo

SCENARIO − Bellinazzo spiega la situazione finanziaria di Zhang e l’Inter: «Da un lato abbiamo un Suning che comunque fa fatturati importanti ma su cui la famiglia Zhang ha meno presa. Un club come l’Inter può resistere solo per qualche anno come autofinanziamento. I 250 milioni che Zhang dovrà dare ai creditori non c’entrano nulla con l’Inter. L’Inter però al momento può andare avanti grazie ai colpi di inventiva sul mercato dei propri dirigenti».