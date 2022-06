Bellanova, parla l’ex allenatore: «Esplosività e gamba: è da Inter!»

Giunti, ex allenatore della Primavera del Milan, è stato di fatto il primo tecnico di Raoul Bellanova, giovane esterno del Cagliari accostato all’Inter.

PRIMO ALLENATORE – Francesco Giunti, primo allenatore di Raoul Bellanova, elogia le qualità del prossimo esterno dell’Inter: «Esplosività e gamba. Faceva su e giù senza fermarsi mai. È così fin da quando era in Primavera. Era nel gruppetto di quelli che avevano una marcia in più. Sapevo che sarebbe arrivato. Gli ha fatto molto bene fare esperienza all’estero tra i grandi. Raoul è sempre stato molto propenso alla fase offensiva, ma doveva migliorare sotto alcuni aspetti. È da Inter, lo garantisco. Ha le carte in regola per giocarsi le sue chance in una big, nonostante la concorrenza».

Fonte: gianlucadimarzio.com