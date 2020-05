Belinelli: “Inter, prendi LeBron James! In coppia con...

Belinelli: “Inter, prendi LeBron James! In coppia con Lukaku…”

Condividi questo articolo

Marco Belinelli, giocatore di basket per i San Antonio Spurs e noto tifoso nerazzurro, ha parlato in esclusiva a “Sport Mediaset” della situazione Coronavirus negli Stati Uniti, scherzando anche su chi consiglierebbe all’Inter come acquisto.

COPPIA FORMIDABILE – Scherza Marco Belinelli sulla sua Inter. Il cestista dei San Antonio Spurs ha infatti voluto “consigliare” un nome parecchio curioso per il mercato nerazzurro, specialmente se ci fosse bisogno di un attaccante in caso di addio di Lautaro Martinez: «La situazione Coronavirus qui in America è un po’ meglio, è normale ci sia un po’ di preoccupazione e spero riprenda la stagione solo se si è sicuri di essere tranquilli. Il ricordo più bello è il Triplete e la vittoria della Champions, una delle cose più belle. Un giocatore che mi piacerebbe vedere nell’Inter è LeBron James, lui insieme a Lukaku davanti formerebbero una coppia formidabile soprattutto dal punto di vista atletico».

Fonte: Sport Mediaset