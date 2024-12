Behrami: «Scudetto? Non si può pretendere questo solo dall’Inter!»

Valon Behrami si è espresso sulla corsa scudetto, invitando a non caricare di aspettative soltanto l’Inter di Simone Inzaghi.

IL RAGIONAMENTO – Così Valon Behrami a DAZN sul tema della lotta al vertice che coinvolge anche l’Inter: «Nella Juventus vedo tanta disciplina e poca creatività. Non vedo la squadra libera di esprimersi. Sembra che Thiago Motta abbia spento quell’ego che, non esagerato, serve per esprimersi. Vedo del piattume, un insieme che non inventa mai nulla».

Behrami sull’Inter e le ‘eccessive pretese’ non richieste ad altri

LA CONSIDERAZIONE – Behrami ha poi proseguito sottolineando il diverso atteggiamento assunto dai media nei confronti dell’Inter e della Juventus. Ponendo l’accento sulle spese effettuate in estate dal club bianconero per rinforzare significativamente la rosa, l’ex calciatore svizzero ha affermato: «Bello giocare tutta la stagione con l’idea secondo cui ogni buon risultato sia ‘tutto guadagnato’. Lo si dice per la Juventus, così come per il Napoli, per cui sembra che l’unica ad aver qualcosa da perdere sia l’Inter. Guardate che qui ci si gioca un campionato. E la Juventus è quella che ha effettuato i due acquisti più onerosi della Serie A. Ha speso, per cui le aspettative si sono alzate. E quanto fatto fino ad ora non basta».