Behrami: «Scudetto, Napoli favorito rispetto l’Inter! Vi spiego»

Behrami è sicuro riguardo la corsa scudetto. L’ex centrocampista vede favorito il Napoli e dagli studi di DAZN spiega anche il motivo della sua analisi.

UNA FAVORITA – Valon Behrami in vista del big match di sabato alle 18, vede il Napoli favorito contro l’Inter e spiega: «Gli azzurri non dovranno avere la smania di vincere questa sfida con l’Inter, il calendario è dalla sua parte. Da aprile in poi il favorito è il Napoli, non per forza devi vincere con l’Inter che avrà due risultati su tre. Mentalmente il Napoli non deve farsi condizionare per forza da questo scontro diretto, ci sarà tempo poi per recuperare. Inzaghi contro il Genoa era molto agitato durante la gara, quando vedi che la squadra non reagisce serve. Vedeva che la squadra non trovava quel ritmo».