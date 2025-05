Behrami convinto: «Inter matura e consapevole. Può fare la storia!»

Valon Behrami ha espresso il suo punto di vista sul momento dell’Inter, indicando i punti di forza e le consapevolezze dei nerazzurri. Di seguito la sua visione.

L’ESPERIENZA – Valon Behrami si è così pronunciato a DAZN su un elemento che potrebbe aver fatto la differenza per l’Inter contro il Barcellona: «Inzaghi ha a disposizione una squadra nel pieno della maturità. Contro il Barcellona abbiamo visto degli uomini contro giocatori molto forti, ma non ancora maturi. Per l’età, ti risulta però difficile cedere alcuni calciatori. Penso a Calhanoglu, Acerbi e Dimarco, che difficilmente puoi vendere a prezzi elevati».

Behrami sulle convinzioni dell’Inter

LA CONSAPEVOLEZZA – Behrami ha poi proseguito: «Seconde linee? Dopo una semifinale vinta si crea una certa consapevolezza anche da parte di chi ha giocato poco, che ora si sente più importante. Ho visto tanti giocatori entusiasti, contro il Torino, perché dalla Champions League può arrivare qualcosa di storico. Zielinski è un calciatore che può venire fuori, in queste prossime sfide».