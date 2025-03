Behrami poco attento: «Inter si definisce forte, poi non si assume responsabilità»

L’Inter porta a casa una vittoria pesantissima sul campo dell’Atalanta, allungando in classifica sia sul Napoli che appunto sui bergamaschi. Behrami a DAZN sottolinea come gli uomini di Simone Inzaghi siano condannati a vincere per non dover parlare di fallimento

ENERGIE DIFFERENTI – L’Inter di Simone Inzaghi dà una spallata al campionato sul campo dell’Atalanta, allungando a +3 sul Napoli e +6 sui bergamaschi di Gian Piero Gasperini. Secondo Valon Behrami, la Dea non ha le caratteristiche di una squadra scudetto: «L’Atalanta ha avuto la possibilità di avvicinarsi sempre al primo posto, contro Cagliari, Venezia e Torino ha dimostrato di essere a corto di queste energie. La presenza di Conte a Napoli aiuta da questo punto di vista, l’Inter è la favorita di questo percorso ma ci sono di mezzo le tante partite che possono togliere qualcosa. Sicuramente è un aspetto dove devi ruotare tanto con la rosa, le partite più decisive sono Cagliari, Udinese, un aspetto mentale è diventato anche il derby con il Milan. Nello scontro con il Bayern Monaco non vedo tanti problemi nella preparazione della gara, da gestire bene sono quelle partite di campionato dove sei favorito e dove quest’anno hai faticato. Il rammarico dell’Atalanta deve esserci soprattutto per le sfide contro Venezia, Torino e Cagliari perché contro l’Inter puoi perdere».

Behrami sembra voler mettere i puntini sulle i, replicando aspramente alle dichiarazioni di Inzaghi

RESPONSABILITÀ – Behrami replica poi in maniera piuttosto aspra a Simone Inzaghi che punge sui tanti dibattiti che sente in giro sulla possibilità che l’Inter possa non vincere nulla quest’anno: «Io credo che per le grandi squadre, anche a livello europeo, se non vincono per forza si parli di fallimento. L’Inter è una squadra che punta a vincere tutto, da un lato ti piace definirti forte poi dall’altro non ti vuoi assumere le responsabilità di esserlo. Altrimenti il gioco è troppo semplice, non vinci e va comunque tutto bene. Non funziona così, è un ecosistema da rispettare». E Inzaghi è il primo a farlo, non nascondendosi. Forse Behrami dovrebbe stare più attento.