Behrami: «Juventus non è fuori dai giochi! Con l’Inter sarà decisiva»

Valon Behrami su DAZN ha espresso la sua opinione riguardo Juventus-Inter, facendo riferimento alla corsa scudetto.

SFIDA DECISIVA – Secondo Valon Behrami i bianconeri sono ancora in corsa per lo scudetto e la sfida con l’Inter sarà decisiva: «La Juventus deve cercare se stessa, non è fuori dai giochi anche perché presto si riaprirà un nuovo ciclo e Massimiliano Allegri inizierà a prendersi più responsabilità. Per l’Inter sarà una partita che determinerà molto la corsa per lo scudetto, però sono tutti punti recuperabili».