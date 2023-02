Behrami: «Inzaghi? Sempre stesso modulo, non vedo crescita con l’Inter»

Behrami non sembra particolarmente attratto dall’Inzaghi allenatore. A Players Only, su DAZN, l’ex centrocampista anche della Lazio ritiene che il tecnico dell’Inter sia troppo statico.

DERBY CHIAVE – Valon Behrami parla di come arrivano Inter e Milan alla stracittadina: «Adesso si iniziano a tirare delle frecciatine diverse rispetto agli ultimi anni. Sono tornate ad alti livelli, ci dev’essere anche questo nel derby: vedere i giocatori che entrano in campo abbracciati fra di loro non mi piace particolarmente, preferisco l’elettricità. Per me la cosa più pesante di questo derby è la gestione per chi lo perde, perché rischi di perdere di mano il tuo ambiente e il tuo gruppo. Per il Milan, se perde questo derby, cominciano a pesare tutte le situazioni individuali: stessa cosa per l’Inter, ma forse meno. Vincendo la Supercoppa Italiana ha forse qualche sicurezza in più. Simone Inzaghi? Ha sempre lo stesso modulo, secondo me non si percepisce una crescita. È questo quello che riesce a fare, non ci sono margini di miglioramento: il 3-5-2 dà sempre questo compromesso, a livello internazionale poche grandi squadre lo usano».