Behrami: «Inzaghi non fa scelte, gestione della rosa sbagliata»

Valon Behrami non si spiega su Dazn il rendimento altalenante dell’Inter, o meglio lo fa trovando in Simone Inzaghi il responsabile principale per un motivo preciso.

GERARCHIE – Secondo Valon Behrami la gestione dei giocatori nell’Inter è sbagliata: «Col Benfica sono stati coinvolti 13 giocatori contando i subentrati che hanno fatto bene. Gli altri sono giocatori in cerca di sicurezze, i vari Asllani o Lukaku non ti puoi permettere di metterli tutti insieme. Lì devi fare delle scelte, questa è la prima squadra poi se gli altri vogliono entrare e dare una mano alla squadra bene. Se si entra col muso, pensando di essere i titolari, ti ritrovi queste situazioni che l’Inter vive da mesi. Lo stesso Gosens, de Vrij sono convinti nella testa di dover giocare e questo lo paghi. Tutto parte dalla decisione su Skriniar, da lì cambiano le cose nell’Inter. Se i giocatori riescono a giocare così col Benfica e poi perdi col Monza di chi sono le responsabilità? Bisogna scegliere anche in attacco, non puoi sempre ruotare Dzeko o Lukaku, Lautaro Martinez o Correa. Ci devono essere delle gerarchie, la gestione è sbagliata».