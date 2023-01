Behrami: «Inter, vendi Skriniar a gennaio! Non può essere più il capitano»

L’Inter dopo la Supercoppa affronterà l’Empoli in campionato ma dovrà gestire anche la vicenda Skriniar, che non rinnoverà. Le parole decise di Behrami

CAMPO E SKRINIAR − Valon Behrami, ospite negli studi di Dazn durante il programma “Tutti bravi dal divano“, commenta così il momento dei nerazzurri e la vicenda legata allo slovacco: «Se andiamo a vedere solo il parco attaccanti l’Inter può veramente candidarsi come unica antagonista del Napoli. Hanno capacità di recuperare palla alta, fatica forse a costruire. Deve avere la mentalità vista contro il Napoli e il Milan. Non è una squadra in grado di gestire una partita, deve attaccare ed essere coraggiosa. Cosa che non si è vista tipo in altre partite come contro il Monza. Fossi l’Inter potrei pensare di cedere Skriniar a gennaio perché adesso serve monetizzare. La stagione è quasi indirizzata ormai. Non può essere più il capitano se ha deciso di andare via, stop».