Behrami: «Inter, se non vinci il campionato è un problema!»

L’ex calciatore di Serie A Valon Behrami non accetta un’ipotesi parlando di Inter. Su Dazn si scaglia contro Simone Inzaghi per un’eventualità che secondo lui non dovrebbe accadere dopo il Bologna.

RESPONSABILITA – Valon Behrami fa un discorso ampio e non accetta un’ipotesi in casa nerazzurra. L’ex calciatore di Serie A esalta le caratteristiche e le qualità dei giocatori, ma lo fa per avallare la sua posizione sul finale di stagione: «L’Inter è in corsa su tre competizioni in questo momento, a livello internazionale ha assunto rilevanza. Questo implica che ci siano delle responsabilità e se una delle top europee non vince nemmeno un trofeo vuol dire che c’è stato qualche problema. Qualcuno ha fatto meglio di te, ma non così tanto. Il Napoli ha fatto un ottimo cammino, ma non ha fatto tantissimo di più e aveva poco a disposizione. Non vincere il campionato per l’Inter sarebbe un grandissimo problema, prima parlavamo di valori. Questi li devi sapere utilizzare. Il Napoli ha valori adeguati per giocare di settimana in settimana, l’Inter con le seconde linee può fare più competizioni. Vero che Taremi e Zielinski non sono riusciti ad avere il ritmo di cui aveva bisogno Inzaghi nelle partite. Non sono mai stati loro»