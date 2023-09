Behrami: «Sanchez e Thuram si sposano bene! Spiego perché»

Una nuova sfida per l’Inter, questa sera sarà il turno della Salernitana. Poco prima del fischio d’inizio Behrami dice la sua sulla coppia inedita dal 1′ Thuram-Sanzhez.

COPPIA D’ATTACCO – Trasferta importante quella di Salerno per l’Inter, che ha bisogno di scrollarsi via la sconfitta di mercoledì scorso. Così Valon Behrami nel pre-partita di Dazn: «Sanchez deve ancora trovare la forma migliore. È partito tardi e inserirsi in questo contesto non credo sia semplice. Può sfruttare le giocate di Thuram. Si deve adeguare molto ai suoi movimenti ma può aprirgli gli spazi. Perché Thuram è uno che riesce molto a trovare sempre lo spazio giusto per metterti nelle condizioni di fare gol. Per me si possono sposare bene ma dipende dall’intelligenza di Sanchez. I calcoli dell’Inter sull’attacco non sono sbagliati perché puoi arrivare al gol da centrocampo e ci sono delle alternative diverse. Da Thuram stasera mi aspetto di vedere la leadership perché quando non c’è Lautaro Martinez lui è tenuto a prenderla».