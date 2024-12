Behrami: «L’Inter ha un obbligo. Ci sono tanti giocatori vendibili»

Valon Behrami, ex giocatore del Napoli, ha parlato al programma di youtube targato Dazn. Tra i tanti temi toccati, anche il percorso dell’Inter di Simone Inzaghi.

LAVORO – Valon Behrami in collegamento con ‘Step On Football’, programma di punta di DAZN ha parlato della squadra di Simone Inzaghi in corsa per tre obiettivi. Quest’anno, secondo il talent di Dazn, è l’anno giusto per l’Inter per affondare sul triplete. Queste le parole dell’ex giocatore: «Consideriamo l’Inter tra le prime 4 d’Europa quando facciamo un paragone a livello europeo. Ha l’obbligo di puntare alle competizioni, e credo che o sarà quest’anno o difficilmente si ripeteranno le occasioni. L’anno scorso l’Inter è riuscita a vendere con Onana portando a casa una grande plusvalenza. Posso dirvi che era giusto vendere Lautaro Martinez in estate, c’erano cifre giuste nell’aria. Anche Bastoni e Thuram sono giocatori vendibili. Oaktree è un fondo, che rispetta anche tanto i conti».