Behrami: «Inter non brillante ma risultato fondamentale. Ora pressione Napoli!»

L’Inter conquista tre punti contro un ottimo Genoa e finalmente mette in atto il sorpasso, anche se momentaneo, sul Napoli. Valon Behrami dà il proprio giudizio sulla gara di San Siro terminata 1-0 in favore dei nerazzurri, grazie al gol di Lautaro Martinez.

SEGNALE FORTE – Valon Behrami, opinionista di Dazn in occasione di Inter-Genoa, al termine della sfida andata in scena a San Siro dichiara: «Sicuramente non è stata una partita brillante dell’Inter ma il risultato è fondamentale. Sono quelle partite difficili in cui non trovi gli spazi e trovi una squadra bene messa in campo. In quel caso riuscire a vincerla è la cosa che conta di più, anche perché dai un segnale forte. Domani ci sarà molta più pressione sul Napoli a Como». Dopo aver analizzato la prestazione e il momento dei nerazzurri, Behrami sposta la sua attenzioni sull’avversario: la squadra di Patrick Vieira.

Inter-Genoa, il commento di Behrami

L’AVVERSARIO – Valon Behrami prosegue la sua disamina al termine di Inter-Genoa, dichiarando: «La prova del Genoa per me è stata straordinaria. Nella fase difensiva, come ha gestito i momenti, certe volte andava in aggressione alta e poi è stata anche propositiva. Cercava di costruire, di fare cose in fase offensiva in maniera importante, perciò bisogna dare tanti meriti al Genoa legandoli alla prestazione dell’Inter. I nerazzurri davanti avevano davvero un ottimo avversario, messo bene in campo». Questo, dunque, il pensiero dell’ex calciatore e opinionista di Dazn al termine di Inter-Genoa. Non resta ora che attendere la prova del Napoli sul campo del Como.