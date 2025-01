Behrami: «Inter-Napoli, ecco chi può decidere la lotta scudetto!»

Nel post partita di Inter-Empoli, terminato 3-1 in favore dei nerazzurri, Valon Behrami interviene su Dazn dando il proprio punto di vista anche nell’ambito della corsa allo scudetto col Napoli.

PRETENDENTI – Valon Behrami sentenzia sulla lotta scudetto: «Questi risultati ci dicono che lo sprint finale sarà fra Napoli e Inter? Secondo me sì, il testa a testa si sta delineando. L’Atalanta, anche dal messaggio lanciato ieri da Gasperini, si sta guardando di più alle spalle, attenzionando la distanza che c’è con la Lazio in questo momento. Alla fine i valori vengono fuori e tenere questo ritmo per le altre è davvero complicato».

Behrami nel post-partita di Inter-Empoli

GERARCHIE – Guardando a Inter-Empoli, Valon Behrami dichiara sulle scelte in attacco: «Alternanza da ribaltare tra Mehdi Taremi e Marko Arnautovic? Sarebbe l’ideale, visto che abbiamo parlato di un Taremi in difficoltà e spaesato. Ho la sensazione che sia più un giocatore da spazio e quando giochi nell’Inter questo spazio non te lo concedono. Poi Taremi è anche un giocatore fisico, quindi ha bisogno di tanti minuti con continuità. Lo puoi valutare in cinque partite di fila ma non ti dà la sensazione che le possa fare tutte. Arnautovic, invece, si lega meglio, ha più fiducia nei suoi mezzi, ha capito bene la sua posizione e la sua gerarchia nell’Inter. Perciò in questo momento ci sta anche un cambio».

FATTORE DECISIVO – Valon Behrami prosegue, analizzando il testa a testa fra Inter e Napoli: «Antonio Conte ha dimostrato di riuscire a plasmare una squadra con quelle che sono le sue idee. Simone Inzaghi ha dato continuità. Se vedo una differenza tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku è nel margine di crescita. L’argentino ha ancora margine di miglioramento e performance rispetto al belga. Lukaku lo vedo questo qua, un giocatore funzionale alla squadra. Lautaro Martinez sta facendo un ottimo lavoro, ma se si sblocca può essere lui il fattore decisivo nella lotta scudetto».