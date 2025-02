Behrami: «Inter, Inzaghi senza scudetto bilancio negativo!»

L’Inter non può fallire il colpo contro la Fiorentina a San Siro. Il Napoli si è fermato con l’Udinese, Valon Behrami ribadisce l’importanza del match su Dazn.

OCCASIONE – Il Napoli ha ottenuto un solo punto dalla partita casalinga contro l’Udinese. Ekkelenkamp ha pareggiato la rete di Scott McTominay regalando all’Inter un’altra occasione per avvicinarsi alla vetta della classifica. Il destino aiuta a pochissimi giorni dalla pesantissima sconfitta di Firenze, dove tutte le certezze sono venute meno a causa del netto 3-0 avversario. La Fiorentina sarà ospite dell’Inter oggi 10 febbraio e sarà una replica dello scontro di giovedì. Simone Inzaghi e i suoi hanno una doppia chance, perché oltre alla classifica si tratta anche di orgoglio e rivalsa.

Inter, Behrami avverte Inzaghi per il futuro!

COMMENTO – Valon Behrami, su Dazn, avverte l’Inter sull’importanza della partita di San Siro: «Domani sarà la prova del nove per l’Inter. Mentalmente deve iniziare ad aver paura di fallire. Il campionato lo deve vincere anche per il percorso di Inzaghi, che rischia di vincere un solo scudetto in quattro anni. Nascono retropensieri su una squadra a cui abbiamo fatto solo complimenti fino ad ora senza considerare il quadro d’insieme. Il Napoli è ancora avanti, se non vince quest’anno il bilancio dell’Inter con Inzaghi diventa negativo».